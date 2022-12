Le Bitcoin est un actif électronique créé par un individu portant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto pour répondre à la crise financière de 2008/2009 et comme alternative aux monnaies fiduciaires. Lorsque cette monnaie virtuelle a été présentée au public par Nakamoto, peu de gens pensaient qu'elle pourrait durer plus longtemps. Cependant, au cours des treize années d'existence de cette monnaie virtuelle, elle a contourné de nombreux obstacles, notamment les interdictions gouvernementales, et a réussi. Auparavant, les individus considéraient cette monnaie virtuelle comme une classe d'actifs.

Mais aujourd'hui, cette monnaie numérique fait des vagues dans toutes les couches de la société, des plus riches aux plus pauvres. L'adoption de cette monnaie virtuelle est rapide dans de nombreux secteurs économiques malgré des signaux contradictoires. Cette monnaie virtuelle est l'une des principales crypto-monnaies qui a ouvert la voie à la création de milliers d'Altcoins. Bien que cette monnaie électronique souffre d'une forte volatilité, quelques avantages sont à signaler. Voici quelques-unes des principales façons dont cet actif virtuel profite à la société.

Stimulation de l'innovation

Cette monnaie numérique est l'une des plus grandes innovations à avoir été créées. Satoshi a créé une monnaie décentralisée, ce qui signifie qu'aucun gouvernement ou institution financière ne peut manipuler ou réglementer les fonds. Cet actif numérique dispose d'une infrastructure intégrée connue sous le nom de blockchain. Cette blockchain est un registre public distribué qui enregistre et aide à vérifier les transactions. Grâce à la technologie blockchain, les transactions en Bitcoin sont rapides et moins coûteuses.

En outre, cette monnaie virtuelle compte actuellement plus de 109 millions d'utilisateurs, et aucune innovation n'a connu une croissance aussi radicale en peu de temps. La blockchain a eu un impact positif sur plusieurs entreprises, notamment l'immobilier, la banque et le tourisme. Grâce à la blockchain, le secteur de l'immobilier et les comptables peuvent mieux gérer les comptes.

Cette monnaie virtuelle est également source d'innovation grâce au développement d'applications. De nombreuses applications et logiciels voient le jour pour soutenir cette monnaie électronique. Il existe de nombreuses applications que l'on peut utiliser pour faciliter le trading de cet actif virtuel. Des bourses d'échange sont également créées pour aider les individus à acheter, vendre ou échanger cette monnaie numérique.

Inclusion financière

Les institutions financières traditionnelles sont centralisées et impliquent principalement les banques. Pendant longtemps, les banques ont été les seuls dépositaires des transactions financières. Par ailleurs, les habitants des pays sous-développés n'ont pas accès aux services bancaires de base. Les banques sont souvent considérées comme des lieux réservés aux personnes aisées. Lors de la création d'un compte, il est demandé de fournir un grand nombre d'informations personnelles qui peuvent être cruciales. Par conséquent, les habitants des pays sous-développés ne peuvent pas effectuer de transactions avec le reste du monde, notamment lorsqu'ils font des affaires.

Au contraire, cette monnaie électronique est une meilleure solution pour les populations non bancarisées, car les banques ne sont pas nécessaires pour effectuer des transactions. Au contraire, n'importe qui peut rejoindre ce réseau de monnaie numérique avec un smartphone et accéder à certains réseaux. En outre, certains échanges comme le système Bitcoin aident les individus à acheter ou à vendre leur crypto-monnaie sans intermédiaire. Vous pouvez consulter Immediate Edge pour plus d'informations. Néanmoins, même les personnes ayant un accès minimal aux banques peuvent effectuer des transactions transfrontalières avec cette monnaie virtuelle. Cette monnaie numérique est simple et très accessible, ce qui favorise l'inclusion financière. Les capitaux peuvent facilement traverser les frontières internationales, ce qui favorise la croissance et le développement économique.

Création d'opportunités économiques

Cette monnaie virtuelle a inspiré plusieurs opportunités de trading dans de multiples secteurs mondiaux. Par exemple, cette monnaie virtuelle a inspiré l'ensemble de l'industrie cryptographique. Cette monnaie virtuelle a créé de nombreuses cryptos, notamment le Litecoin et l’Ethereum. En outre, il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent avec cette monnaie numérique, notamment le minage, le trading, le jalonnement et le prêt.

À retenir

Malgré sa grande volatilité, cette monnaie numérique présente des avantages, comme indiqué ci-dessus. Vous ne pouvez donc pas nier que cette monnaie numérique a un impact positif sur la communauté. Cette monnaie numérique contribue à instaurer la confiance entre les individus grâce à la transparence du réseau.