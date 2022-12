Les gardes-frontières biélorusses ont retrouvé le corps sans vie d'un ressortissant togolais près de la frontière avec la Pologne. C’est ce qu’a rapporté jeudi le Comité d'État des frontières. "Un autre décès a été enregistré le 28 décembre. Les gardes-frontières de l'avant-poste de Golynka ont retrouvé le corps d'un ressortissant togolais près de la frontière. La nature des traces retrouvées par les experts indique que l'étranger a été traîné hors du territoire de la Pologne", indique le communiqué.

Selon le service des frontières, il s'agit du huitième décès d'un réfugié à la frontière biélorusso-polonaise depuis le début de l'année. Récemment, c’est la dépouille d’un Syrien qui a été retrouvée par les gardes-frontières biélorusses.Il convient de noter que les forces de sécurité polonaises tentent régulièrement de repousser des sans-papiers vers le territoire biélorusse et elles abandonnent également les corps de réfugiés décédés près de la frontière.

Une crise migratoire a sévi à la frontière entre la Biélorussie et la Lettonie, la Lituanie et la Pologne durant l’automne 2021. Des milliers de personnes du Proche-Orient et d’Afrique ont tenté de traverser illégalement la frontière polonaise du côté biélorusse. L’UE a accusé Minsk d’exacerber le conflit et a appelé à imposer des sanctions contre la Biélorussie. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que c’était l’Occident qui était responsable de cette situation, car c’était à cause de sa politique que des milliers de gens étaient aujourd’hui obligés de fuir leur pays en guerre. (Tass)