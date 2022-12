C’est sans doute l’une des grandes affaires de cette fin d’année. Le parlement européen est actuellement ébranlé par une grave affaire de corruption qui a mis en lumière l’eurodéputée grecque, Eva Kaili. Il ressort que la parlementaire siégeant à Strasbourg a reçu des pots de vain venant du Qatar pour défendre les intérêts du richissime État pétrolier.

Dans la foulée de ce scandale, les députés européens ont voté à la quasi-unanimité un texte dans lequel ils réclament la suspension avec effet immédiat des titres d’accès des représentants d’intérêts qatariens durant toute la période des investigations. Roberta Metsola, la présidente du parlement européen prendra sa décision dans les jours à venir.

Le Qatar de son côté a vivement contesté la décision des eurodéputés et a haussé le ton. L’État qatari estime que le contexte actuel pourrait impacter négativement sur les relations entre les deux parties ajoutant aussi que l’approvisionnement mondial en gaz pourrait connaître des bouleversements. "La décision d'imposer au Qatar une restriction aussi discriminatoire, limitant le dialogue et la coopération avant la fin de la procédure judiciaire, aura un effet négatif sur la coopération régionale et mondiale en matière de sécurité, ainsi que sur les discussions en cours sur la rareté et la sécurité énergétiques mondiales" a déclaré dans un communiqué un diplomate qatari ce dimanche 18 décembre. Le diplomate rejette avec la dernière énergie les accusations contre son pays et pointe du doigts de fausses informations diffusées par des fuites. Le Qatar a notamment pointé du doigts l'attitude de la Belgique rappelant que Doha est un proche partenaire de Bruxelles.