C'est une mesure qui doit prendre effet dès lundi prochain. En effet, les pays du G7, de l'Union européenne et l'Australie ont décidé de plafonner le prix du baril de pétrole russe à 60 dollars. L'objectif est de limiter les ressources de Moscou pour financer sa campagne militaire en Ukraine. "Le G7 et l'Australie (...) sont parvenus à un consensus sur le prix maximum de 60 dollars américains le baril pour le pétrole brut d'origine russe transporté par voie maritime" ont-ils déclaré. Cette mesure réjouit l'Ukraine qui annonce déjà la destruction de l'économie russe. "Nous atteignons toujours notre objectif et l'économie de la Russie sera détruite, et elle paiera et sera responsable de tous ses crimes" a écrit Andriï Iermak, le chef de cabinet du président ukrainien sur Telegram ce samedi.

"Il aurait toutefois fallu abaisser (le prix plafond) à 30 dollars..."

L'homme aurait souhaité que les pays plafonnent le prix du baril de pétrole russe à 30 dollars. "Il aurait toutefois fallu abaisser (le prix plafond) à 30 dollars pour la détruire plus rapidement" a t-il déclaré. Inutile de rappeler que les occidentaux ne sont pas favorables à la campagne militaire russe en Ukraine. Ils l'ont condamné à plusieurs reprises, mais pour l'instant, Vladimir Poutine ne semble pas vouloir faire machine arrière. L'Ukraine également continue de résister. Le président américain a récemment proposé un dialogue à Vladimir Poutine s'il "cherche un moyen pour mettre fin à la guerre". Moscou a tout simplement rejeté cette proposition.

"L'opération militaire continue"

Joe Biden " a dit de facto que des négociations seraient possibles uniquement après que Poutine sera parti d'Ukraine" a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Moscou a rejeté la proposition. "L'opération militaire continue" assure t-il. La Maison Blanche est revenu sur les propos de Biden indiquant que ce dernier n'avait pour l'instant, aucune intention de dialoguer avec Vladimir Poutine. "Poutine n'a montré absolument aucun intérêt pour quelque dialogue que ce soit. C'est en fait plutôt le contraire" a poursuivi le porte-parole du Conseil de sécurité national John Kirby.