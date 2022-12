Longtemps attendu, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a, par décision 2022 N°087/CENA/PT/RAP/DGE/SP portant nomination et attribution des points focaux communaux (PFC) dans le cadre des élections législatives du 08 janvier 2023 en date du 20 décembre 2022, publié la liste des Points focaux communaux retenus pour le compte des prochaines élections législatives de 2023. Selon l’article 2 de ladite décision, le Point Focal communal a pour mission de porter assistance aux Coordonnateurs d’arrondissement (CA) dans la commune où il est déployé.

Il faut signaler que toujours dans cet article 2 , les tâches qui incombent au Point Focal communal sont la réception du matériel électoral au niveau du Chef-lieu de Commune, la répartition du matériel électoral par arrondissement, la veille électorale au niveau de la commune et le relais entre la Commission électorale nationale autonome et les Coordonnateurs d’Arrondissement (CA). Aussi l’article 3 de la décision 2022 N°087/CENA/PT/RAP/DGE/SP précise que les Points Focaux Communaux (PFC) vont recevoir « une formation » et signer « un engagement avant leur prise de fonction ». Précisons que 81 personnes sont nommées dans les fonctions de Points Focaux Communaux par la Cena pour le compte des élections législatives du 08 janvier 2023. Quant aux Coordonnateurs d’Arrondissement (CA), ils sont au total 546 et ils sont chargés de coordonner les activités.

