Les sept (07) partis politiques en lice pour les prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 ont signé, ce mercredi 21 décembre 2022 au siège de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) à Cotonou, la Charte de bonne conduite pour la campagne médiatique, ceci dans le cadre des législatives de 2O23. Cette charte de bonne conduite comporte seize (16) articles. Dans cette Charte de bonne conduite qui comporte les droits et les devoirs des candidats pendant cette campagne médiatique, il est mentionné clairement entre autres, pas de propos discourtois, tout discours et toute action doivent être guidés par la paix.

Le Premier Rapporteur de la Haac, Fernand Gbaguidi a, dans ses propos, précisé que le jeu électoral doit se dérouler dans une ambiance conviviale. C’est pourquoi, selon lui, les propos tenus sur les médias par les acteurs politiques doivent être emprunts de courtoisie et permettre aux électeurs de faire leur choix en toute responsabilité. Pour le Premier rapporteur de la Haac, la préservation de la paix et de la concorde doit primer tout au long du processus électoral. Fernand Gbaguidi a fait savoir que l’usage des médias pour atteindre l’électorat doit être encadré à travers cette charte à laquelle les partis politiques adhèrent librement en vue de respecter leurs devoirs et bénéficier de leurs droits.

Le Président de la Haac, Rémi-Prosper Moretti a, de son côté, rappelé aux représentants des partis politiques que la charte les engage moralement. Il les a exhortés au respect de cette charte et a avancé que ladite charte de bonne conduite a aussi bien des obligations que des droits. « Nous connaissons votre engagement. Nous connaissons votre patriotisme et nous sommes sûrs qu’ensemble nous allons pouvoir mener à bien l’œuvre de la paix…. Nous n’allons pas négocier votre collaboration. Nous savons que cette collaboration est déjà acquise », a souligné le premier responsable de la Haac.

Il faut signaler que la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), l’Union progressiste Le renouveau (Up Le renouveau), le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), le Mouvement populaire de libération (Mpl), le Bloc républicain (Br), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) et Les démocrates (Ld) sont les sept (07) formations politiques qui prennent part aux Législatives du dimanche 08 janvier 2023.