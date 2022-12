De l’or estimé à plus de 10 millions de dollars soit 9,4 millions d’euros. C’est le trésor découvert dans l’épave d’un bateau à vapeur. L’appareil avait sombré au fond de l’océan avec presque tous ses passagers en 1875 près de la côte ouest américaine au large de l’Etat de Washington. 147 ans après de longues recherches, le bateau au trésor a été identifié. C’est un spécialiste du nom du Jeff Hummel qui dirigeait des opérations de fouilles dédiées aux restes du navire depuis 1993 qui a réussi à l’identifier. Les médias informent déjà que le trésor découvert devrait revenir en partie aux descendants des passagers.

Le bateau qui contenait l’or est appelé le S.S. Pacific. Avant de couler dans les eaux du Pacifique, il avait quitté le port d’Esquimalt au Canada et se dirigeait vers San Francisco, aux Etats-Unis informe Radio-Canada. Mais il n’est jamais arrivé à destination. L’homme qui s’est lancé à sa recherche avec son équipe depuis plusieurs années s’est informé à travers des documents historiques pour identifier une zone précise de recherche où S.S. Pacific a échoué.

Près du cap Flattery au sud de l’île de Vancouver

Il va alors contacter des pêcheurs et a pu découvrir une preuve qui va le conduire au bateau. Il s’agit d’un morceau de charbon coincé dans un filet de pêche jeté à l’endroit. Et c’est ce qui va faire basculer les recherches. Analysée, il s’est avéré que la matière est issue d’une mine de charbon qui appartient au propriétaire du navire disparu. Les chercheurs ont donc exploré cette zone et c’est là que l’épave a été retrouvée après quelques recherches accélérées. C’est près du cap Flattery au sud de l’île de Vancouver que les restes du bateau reposent. Les médias rapportent que l’épave pourrait être transportée dans un musée à Seattle aux Etats-Unis. Pour le trésor, quatre des descendants des passagers se seraient déjà manifestés.