Le projet de loi des finances 2023 a été voté ce jeudi 1er décembre 2022 à Porto- Novo par les dé-putés de la 8ème législature à l’unanimité. Le montant de ce budget est équilibré en ressources et en charges et s’élève à 3.033,337 milliards de FCFA. Le budget de l’Etat 2023 a connu une augmentation de 492, 134 milliards FCFA. Un budget dont les précisions de recettes se chiffrent à 1.840,000 mil-liards de FCFA contre 1544,477 milliards de FCFA en 2022 avec une hausse de 295,523 milliards de recettes.

Il faut signaler que le budget de l’Etat 2022 était de 2541, 203 milliards FCFA. Précisons également que 45,6% de ce budget de 2023 sera consacré aux actions sociales. La croissance éco-nomique espérée pour l’année 2023 est de 6,5% contre 6% attendue fin 2022. Les secteurs de l’assainissement du cadre de vie, de la protection sociale et la microfinance, de l’éducation, de l’eau, de l’énergie, de la santé, du numérique, de la sécurité et la protection civile, de l’emploi des jeunes, des sports et de l’agriculture sont priorisés dans cette loi des finances.