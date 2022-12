Une étude réalisée par des scientifiques vient de révéler que les serpents femelles ont un clitoris. Dans une récente étude faite sur les organes sexuels féminins, les spécialistes avaient fait une confusion sur les parties génitales de l’animal. Mais l’étude a été reprise. Cette fois-ci, de façon plus détaillée, ils confirment que les serpents ont deux clitoris individuels à savoir les hémiclitores séparés par des tissus et dissimulés par la peau sous leurs queues. C’est la revue Proceedings of the Royal Society B qui a fait la publication de l’étude.

Selon les experts, jusque-là, la curiosité dans les recherches sur le thème s’est seulement accentuée sur les organes génitaux masculins. Ce qui limitait la compréhension rapporte theguardian sur son site. De même, selon l’auteur principal de l’étude, Megan Folwell, la recherche a été laborieuse et la découverte du clitoris chez les serpents a été aussi difficile à accepter, ce qui a retardé la description précise. Elle s’explique en ces propos sur le clitoris: « Essayer de le trouver n’est pas toujours la chose la plus facile. Certains sont extrêmement petits ». Ainsi, pour faire la découverte, elle affirme qu’elle a disséqué les clitoris d’une vipère morte. Selon elle, l’organe forme un triangle « comme un cœur ».

1 à 7 millimètres de taille

Pour confirmer les résultats de leurs recherches, les scientifiques se sont servis de 10 serpents de neuf espèces différentes. Le co-auteur de l’étude, le docteur Jenna Crowe-Riddel soutient que la forme des clitoris diffère d’un serpent à un autre. Chez les vipères par exemple dit-elle, cet organe est plus gros et musclé tandis que chez certains, ils sont vraiment minces, allongés et petits. Une variation de taille de moins d’un à 7 mm pour être précis. Il faut dire que selon l’étude, le clitoris est constitué de tissu érectile qui gonfle de sang de même que des faisceaux nerveux.