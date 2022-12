C'est en 2021, qu'elle s'entiche de la chirurgie esthétique. Cette année là, Andrea Ivanova subit une intervention chirurgicale pour augmenter la taille de ses seins. En clair, on a introduit au niveau de sa poitrine des implants mammaires en silicone. Après cette opération , la jeune bulgare de 25 ans entreprend de faire grossir ses lèvres. Pour donc repulper cette partie de son corps, elle reçoit 25 injections d'acide hyaluronique. Il s'agit d'une molécule naturellement présente dans notre corps . C'est l'un des constituants essentiels du derme de la peau.

" Je ne suis pas vraiment fan des apparences ordinaires"

Avec ces injections, Andrea Ivanova est devenue la femme ayant les plus grandes lèvres du monde. La jeune bulgare a dépensé en tout 20.000 euros pour se refaire les lèvres mais aussi le menton, les pommettes et la mâchoire inférieure. Le moins qu'on puisse dire c'est que ses grosses lèvres ne passent pas inaperçues et les médias en font depuis leur choux gras. "La beauté naturelle m'exaspère" a t-elle déclaré. La beauté que désire Andrea Ivanova ne fait certainement pas l'unanimité.

Dans les lieux publics, elle est devenue une véritable attraction. Certaines personnes la critiquent ou se moquent d'elle. Tant pis pour elles, puisque la jeune femme dit se sentir bien dans sa peau. "J'aime les choses exagérées comme les lèvres XXL, un visage avec du maquillage lourd et excentrique. Je ne suis pas vraiment fan des apparences ordinaires qui sont ennuyeuses. Je suis plutôt pour des formes énormes...Du coup, j'ai décidé de changer radicalement d'apparence" a t-elle déclaré.