L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a réagi après la victoire de Lionel Messi en Coupe du Monde. Le technicien espagnol a félicité toute l'équipe d'Argentine et en particulier deux joueurs dont il est proche. La Pulga, son ancien joueur au FC Barcelone et Julian Alvarez évoluant actuellement à ses côtés. Les deux joueurs ont tous brillé au mondial en inscrivant respectivement 7 et 4 buts. Pep Guardiola a déclaré que ce sacre confirme la suprématie de Lionel Messi dans le monde du football et réaffirme que son ancien poulain au FC Barcelone est le meilleur joueur de l'histoire.

Pep Guardiola et Lionel Messi, c'est une longue histoire d'amour. Le technicien espagnol a entraîné la star argentine au FC Barcelone entre 2008 et 2012 où ils ont remporté ensemble 14 titres dont l'historique sextuplé en 2009. Depuis lors, les deux personnages se vouent une admiration réciproque et ne manquent pas de le déclarer quand l'occasion se présente. L'entraîneur espagnol a saisi justement l'occasion de la victoire de Lionel Messi à la coupe du Monde 2022 au Qatar pour réaffirmer ce qu'il pense de lui. Pep Guardiola a déclaré que le sacre mondial du joueur confirme qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du football en ajoutant qu'il est le plus grand de tous.

Pep Guardiola est particulièrement content pour saluer son ancien joueur dont le trophée mondial est le couronnement de sa carrière. « Tout le monde a une opinion mais personne ne peut douter qu'il est là, avec le plus grand de tous les temps", a déclaré le coach de Manchester City. "Pour moi, j'ai dit plusieurs fois, il est le meilleur. Dans leurs opinions, ils sont sentimentaux, vous savez ? Mais d'un autre côté, s'il [Messi] n'avait pas gagné la Coupe du monde, mon opinion sur ce qu'il a fait pour le football mondial, ça n'aurait absolument rien changé. Bien sûr, pour lui, c'est l'aboutissement d'une incroyable carrière », a-t-il déclaré.

Pep Guardiola n’a pas attendu que Messi remporte ce trophée suprême avant de décréter qu’il est le plus grand footballeur de tous les temps. Interrogé par une journaliste de Telemundo Deportes en Avril 2022 sur ce que représentait Lionel Messi dans sa carrière, la réponse de Pep Guardiola a été limpide : « Tout. Tout, tout ». L’ancien coach du Barça de 2008 à 2012, a évoqué son équipe d’alors et l’importance de Messi dans celle-ci : « Il m’a rendu plus compétitif. Nous avions un groupe de joueurs impressionnant, il y avait beaucoup de stars qui ont créé une alchimie unique entre elles. Sans lui, nous aurions gagné aussi. Mais autant ? Impossible ».