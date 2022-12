Le risque d’une « guerre totale » en Europe est grand. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une interview accordée par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg à NRK et AP. Pour le patron de l’alliance militaire, « si les choses tournent mal, la situation globale peut à son tour très mal tourner ». Il estime que la situation actuelle peut évoluer et se transformer en un conflit entre les pays de l’Otan et la Russie. «Je suis très sérieux. C'est un moment fatidique pour l'Europe. Nous travaillons tous les jours pour éviter cela», a poursuivi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

« Je comprends tous ceux qui pensent que les prix des denrées alimentaires et les factures d'électricité sont beaucoup trop élevés (...). Mais nous devrons payer un prix beaucoup plus élevé si notre liberté et notre paix sont menacées par une victoire de Poutine en Ukraine. », a-t-il poursuivi. Notons que ces déclarations interviennent dans un contexte où la Russie a toujours accusé les pays occidentaux d’utiliser l’Ukraine comme un moyen de l’atteindre.

"Le peuple ukrainien comme chair à canon"

« Pendant de nombreuses années, l’Occident a exploité les ressources ukrainiennes sans vergogne, a encouragé le génocide et la terreur dans le Donbass et a transformé le pays en colonie. Maintenant, l’Occident utilise cyniquement le peuple ukrainien comme chair à canon, comme bélier contre la Russie en continuant à fournir à l’Ukraine des armes et des munitions et en envoyant des mercenaires à la mort », a récemment déclaré le président russe Vladimir Poutine.