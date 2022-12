Le secrétaire général de l’organisation du traité Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, s’est récemment exprimé sur la position de l’alliance dans la guerre en Ukraine. En effet, hier jeudi 1er décembre 2022, lors d’une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Sholz, il a fait savoir que l’organisation n’est pas partie prenante au conflit en Ukraine. Aussi, a-t-il assuré que l’OTAN ne sera pas entraînée « dans la guerre » du président russe Vladimir Poutine. Pour l’homme fort de l’organisation, ce dernier veut utiliser l’hiver comme une arme dans le conflit en Ukraine.

« Nous ne pouvons pas le laisser gagner »

« À l'approche de l'hiver, la Russie bombarde les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, essayant de geler et de soumettre les Ukrainiens. Poutine utilise l'hiver comme une arme et nous ne pouvons pas le laisser gagner » a-t-il déclaré. Pour rappel, les propos de Jens Stoltenberg interviennent plusieurs jours après que le média américain, The New York Times a écrit que la majorité des pays de l’alliance ont épuisé leur capacité de livraison d’armes à l’Ukraine. Selon ces derniers, les réserves de 20 sur 30 pays membres de l’Otan sont presque épuisées. Seulement dix membres de l’Alliance, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, conservent la possibilité de poursuivre les livraisons d’armements.

A en croire le média, la Pologne et les pays baltes se sont retrouvés dans la situation la plus difficile. Au total, les pays de l’Otan ont livré à Kiev des armements pour un montant de 40 milliards de dollars, ce qui est comparable au budget militaire annuel de la France. La Russie a lancé le 24 février 2022 à l’aube une opération militaire en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass. En réponse, les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres États ont déclaré qu'ils imposaient des sanctions contre des personnes physiques et morales russes. De plus, ils appuient Kiev avec des milliards d’aide militaire.