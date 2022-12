L'Union européenne appelle l'Iran à renoncer aux livraisons de drones et de missiles à la Russie, à la création d'armes nucléaires et au soutien à ses alliés dans la région, ainsi qu'à respecter les droits des minorités et ses engagements internationaux. C'est ce qu'indique une déclaration du Conseil de l'UE sur l'Iran. "L'Union européenne condamne fermement et qualifié d'inacceptable tout soutien militaire de l'Iran […] à la Russie en Ukraine, notamment en matière de drones, précise le texte. L'UE prévient strictement l'Iran contre les livraisons à la Russie de toute nouveau type d'armes, surtout de missiles balistiques de courte portée." Bruxelles affirme qu'il réagira à toutes les actions de soutien à l'offensive de la Russie en Ukraine.

Qui plus est, l'UE appelle l'Iran à respecter toutes les conditions de l'accord nucléaire, à renoncer au soutien à ses alliés dans la région, notamment au Liban et en Syrie, à garantir les droits des minorités, à cesser d'étouffer les manifestations dans le pays et à renoncer à la peine de mort. La déclaration de l'UE n'évoque cependant en aucune façon de nouvelles sanctions contre Téhéran qui auraient dû être adoptées le 12 décembre. (Tass)