Le soutien militaire américain et occidental à l’Ukraine dans le cadre du conflit qui l’oppose à la Russie pourrait souffrir de quelques insuffisances dans les prochaines semaines. Selon les informations rapportées par les médias, la situation aurait amenuisé les ressources en armes des États-Unis et des ses alliés de l’Otan qui fournissent Kiev depuis le début de la guerre. A en croire les précisions apportées sur cette situation par les médias, après près de 70 milliards de dollars américains pour aider l’Ukraine sur le plan économique, humanitaire et militaire, les autorités de la Maison-Blanche ont formulé à l’endroit du Congrès une nouvelle demande de 37,7 milliards de dollars.

Il s’agit d’une demande qui entre dans le cadre d’une livraison d’armes évaluée à 21 milliards. Selon le New-York Times ainsi que certains experts, la poursuite du soutien américain à l’Ukraine devra passer par le retrait de certaines armes de leurs propres formations militaires parce que les munitions sont désormais rares. La situation entre la Chine et Taïwan oblige les États-Unis selon certains analystes à garder en stock une certaine quantité d’armes. Dans un contexte où l’Ukraine continue de solliciter davantage le soutien militaire de ses alliés de l’Otan et des États-Unis, le média américain «New York Times» livre une approche des autorités américaines.

Reproduire des systèmes d'armements soviétiques?

Selon le patron de la diplomatie américaine, le soutien de son pays à l’Ukraine visera à produire et reproduire des systèmes d’armements soviétiques dont le pays dispose déjà. Pendant ce temps, Kiev réclame plus de soutiens en armes. «Les pays de l’OTAN doivent commencer dès aujourd’hui à produire les armes nécessaires. Si cela n’est pas fait, nous ne serons pas en mesure de gagner. C’est aussi simple que cela», a confié à Politico le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.