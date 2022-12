Le rover Perseverance de la Nasa a pour la première fois obtenu des images détailles et un enregistrement de son d'un petit tourbillon de poussière sur Mars, rapporte mardi le service de presse de l'université Purdue (États-Unis). "Nos observations ont permis de mesurer les changements de la pression et de l'ambiance sonore dans la périphérie et dans le centre du tourbillon. Il s'est avéré que la vitesse du vent à l'intérieur du tourbillon était très importante, environ 40 km/h. Les tourbillons de poussière sur la Terre tournent avec la même vitesse", a fait savoir le professeur de l'université Roger Wiens.

Les calculs effectués par les planétologues américains ont montré que le tourbillon martien était de 25 mètres de large et 120 mètres de haut, ce qui est également comparable aux dimensions de ses cousins terrestres. Dans le même temps, sa puissance est de centaines de fois moins importante que celle des tourbillons terrestres, ce qui s'explique par une pression atmosphérique très basse sur Mars. (Tass)