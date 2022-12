Encore une mauvaise nouvelle alors que les derniers jours de l'année 2022 s'égrènent. Depuis quelques heures, les médias internationaux ont annoncé le décès d'une figure de la musique britannique. En effet, un célèbre membre de Felt et membre de Primal s'est éteint. Martin Duffy, puisque c'est de lui qu'il s'agit s'est éteint selon les annonces de plusieurs médias internationaux depuis quelques heures. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir un de ses anciens partenaires du groupe de rock britannique The Charlatans.

Une autre star de la musique s'est éteinte. Martin Duffy, célèbre membre de Felt et membre de Primal qui a également joué avec le groupe The Charlatans s'est éteint à l'âge de 55 ans. La nouvelle n'a pas laissé indifférente ses proches. En effet, un des ex-membres du groupe de rock britannique Charlatans a tenu a lui rendre hommage à travers un message sur la toile. "Une autre perte tragique d'une belle âme. Martin Duffy est intervenu pour sauver les Charlatans lorsque nous avons perdu Rob - il a joué avec nous à Knebworth et était un véritable ami. Il a également tourné avec moi dans mon groupe solo - c'était un plaisir de passer du temps avec lui. Bon voyage Duffy" a écrit Tim Burgess son ancien partenaire de The Charlatans sur Twitter .