Le champion du monde 2018, Kylian Mbappé, et le septuple vainqueur du Ballon d'Or, Lionel Messi, sont des concurrents dans la lutte pour le titre du meilleur footballeur du monde, et ils retiendront plus d'attention en finale, mais leurs coéquipiers nationaux ne peuvent pas être ignorés, a déclaré jeudi à TASS le nonuple champion de Russie et l'ancien footballeur du club français d'Ajaccio, Dmitri Ananko. Le 14 décembre, l'équipe nationale française a battu les Marocains (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Argentins ont battu les Croates la veille (3-0).

"Nous avons vu hier comment les Marocains ont joué quelque part dur et serré avec Mbappé, et il n'a pas fait son meilleur match, a noté Dmitri Ananko. Naturellement, les Argentins y prêtent attention. De plus, les Marocains avaient de bonnes passes pénétrantes. Si une passe passait entre les lignes, ils partaient en contre-attaque. Bien sûr, la présence de Messi en finale sera beaucoup plus dangereuse pour les Français, a poursuivi M. Ananko. Beaucoup dépend d'un but rapide, de blessures, etc. Mais je pense que les chances sont de 50/50 pour les deux équipes."

"On voit que Mbappé est toujours le rival de Messi pour [le titre] du meilleur joueur du monde. Mais les Français sont forts, notamment certains défenseurs. Antoine Griezmann parcourt tout le terrain, construit des attaques, participe à la défense. Je pense que les forces des Français sont dans le jeu d'équipe et les qualités individuelles", a ajouté le nonuple champion de Russie. La finale de la Coupe du monde aura lieu le 18 décembre au stade national de Lusail à 18h00 (UTC+3).