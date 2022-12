Fini l'épisode de la coupe du monde 2022, Kylian Mbappé ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Selon la presse, la star française aurait l'intention de rejoindre le Real Madrid. Il ferait tout pour reprendre contact avec le président du club madrilène Florentino Perez. Le meilleur buteur du dernier mondial pourrait donc quitter le PSG plus tôt que prévu alors qu'il y est en contrat jusqu'en 2024 si l'information rapportée par plusieurs médiasvenait à être confirmée.

Un nouveau show Kylian Mbappe est en préparation. De retour en club après la Coupe du Monde, le jeune joueur aurait relancé la piste du Real Madrid selon les révélations de la presse. Malgré une prolongation in extremis au PSG, le cœur de Mbappé battrait toujours pour le club Merengue et cela suscite un grand débat en Espagne. C'est ce que le journal Defensa Central révèle dans sa parution de ce lundi. Selon le média, l'attaquant du PSG se donne les moyens pour retrouver les bonnes grâces auprès de Florentino Perez, le président des blancs de Madrid. Le journal DC confirmé ce vœu du joueur qui veut reprendre langue avec le boss du Réal Madrid. Les discussions étaient régulières entre les deux avant l'été dernier rappelle le média. Mais Perez a été déçu après la décision de Kylian Mbappé de poursuivre son aventure au sein du club de la capitale française. Depuis lors, ils n'ont plus eu de contact encore de discussion et Kylian Mbappé est en disgrâce auprès du public du Santiago-Bernabéu.

Le joueur souhaiterait être pardonné pour l'issue du feuilleton de l'été dernier. Il chercherait les moyens de faire son mea-culpa. Le journal espagnol Marca révèle que la Casa Blanca a fermé la page Mbappé car toujours vexé par la décision de Kylian Mbappé de prolonger au PSG. Le club de la capitale ibérique ne veut pas revenir à la charge pour l'international français car il n'est plus un joueur libre. Le Réal Madrid ne serait pas prêt à s'aligner sur le contrat offert par le club de la capitale à Kylian Mbappé. Le buteur français s'est donné un nouveau statut en portant l'équipe de France lors du mondial. Il a réalisé l'inédit en étant le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 avec 8 réalisations et il a surtout réalisé un exploit d'inscrire un triplé en finale. Les prochains s'annoncent palpitants sur le dossier de Kylian Mbappé.