Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs observateurs craignent une escalade. Les présidents occidentaux, dont le président Macron ou même Joe Biden ont plusieurs fois affirmé vouloir éviter une escalade et ont même limité leurs actions envers l'Ukraine pour ne pas la provoquer. La Russie quant à elle a été accusée de vouloir précipiter le monde dans une nouvelle guerre. Ce dont elle se défend. L'ancien président russe Dmitri Medvedev s'est une nouvelle fois exprimé sur le sujet. Et pour lui, la Russie ne veut pas d'une troisième guerre mondiale même s'il affirme que le monde est au bord d'une implosion.

«Les nouveaux accords sur le désarmement sont actuellement irréalistes et inutiles. Plus tôt les garanties de sécurité maximale qui conviennent à notre pays seront données, plus tôt la situation se normalisera. Si nous ne les recevons pas, la tension persistera pour un temps indéfini», a-t-il prévenu dans un article du quotidien russe Rossiïskaïa Gazeta selon Tass. Dans ce cas, a poursuivi M. Medvedev, "le monde continuera d’être au bord de l'implosion d’une troisième guerre mondiale et d’une catastrophe nucléaire". "Nous ferons tout pour les empêcher", a-t-il toutefois rassuré.

Pour lui, avec l'intensification de l'aide occidentale à l'Ukraine, des pourparlers de paix n'ont pas de sens. "La Russie a souligné plus d'une fois: nous ne combattons pas le peuple ukrainien, mais les nazis qui se sont accaparés du pouvoir à Kiev, à la suite d'un coup d'État. Nos ennemis ne lésinent pas sur les moyens, et sur leur conscience, des milliers de maisons détruites, des vies ruinées, des réfugiés et des personnes démunies. Par conséquent, toute négociation avec l'actuelle direction fantoche ukrainienne est absolument dénuée de sens, et ce, depuis dernière", a-t-il rajouté. Pour rappel, en visite à Washington, le président Zelensky s'est vu promettre le système américain de défense patriot. La Russie a depuis promis de les détruire.