L’ancienne actrice américaine Meghan Markle devenue membre de la famille royale britannique est de nouveau critiquée par une des ses proches. Cette fois-ci, il s’agit d’une de ses amies qui aurait favorisé sa rencontre avec le Prince Harry. La jeune femme du nom de Lizzie Cundy à un magazine avoir regretté d’avoir servi de pont entre les deux époux. « J'aurais aimé ne jamais lui avoir présenté Harry. Tout est de ma faute ! Je suis désolée Camilla. Je suis désolée pour tout le monde ! », a-t-elle lancé. Pour elle, le Prince Harry ainsi que son épouse agissent de sorte à faire tomber la monarchie.

« Cela aurait pu être projeté du vivant de la reine et j'ai l'impression qu'ils essaient juste de ruiner ses 70 ans de travail incroyable. J'ai l'impression qu'ils doivent avoir leur propre identité – arrêter de pleurnicher, arrêter de gémir. », a-t-elle ajouté. Elle a confié qu’elle était une très bonne amie de la mère d’Archi auparavant. Toujours selon les confidences de Lizzie Cundy,elle aurait rencontré l’épouse du Prince Harry en 2013 lors d'un avant-dîner pour un événement caritatif.

Au gala Ripple of Hope à New York

Rappelons que tout ceci intervient dans un contexte où Harry et Meghan s’apprêtent pour la sortie de leur documentaire Netflix. Il y a quelques jours, le couple avait fait parler de lui au gala Ripple of Hope à New York. La femme avait évoqué ses pensées suicidaires. A cet événement, elle avait abordé la façon dont elle et le prince Harry veulent être «les défenseurs de la guérison».« Lorsque vous avez traversé tout ce qui est difficile, et tout le monde, en particulier au cours des dernières années avec le verrouillage et le COVID, cette augmentation du nombre de personnes ayant une expérience qu'elles pourraient ne pas exprimer », a-t-elle déclaré.