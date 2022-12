Suite au match opposant la Suisse au Portugal (6 – 1 remporté par le Portugal), la mise au banc du quintuple ballon d’or Cristiano Ronaldo avait fait beaucoup de bruit dans la presse. En effet, même si le joueur s’était montré professionnel en ne réagissant pas publiquement, de nombreuses personnes avaient exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Cependant, les choses semblaient être allées plus loin, puisque selon le média Record, CR7 avait menacé de quitter la sélection nationale sur le champ, lors d’un échange tendu avec le coach Fernando Santos. Ces informations ont été démenties, dans un communiqué, par la fédération portugaise de football (FPF).

« Un degré d'engagement incontestable envers l'équipe nationale »

« La FPF précise qu'à aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'a menacé de quitter l'équipe nationale lors du stage au Qatar » a-t-elle indiqué, tout en ajoutant que : « Cristiano Ronaldo se construit chaque jour un palmarès unique au service de l'équipe nationale et du pays, qui se doit d'être respecté et qui atteste d'un degré d'engagement incontestable envers l'équipe nationale. Ainsi, le degré d'engagement du joueur le plus capé de l'histoire du Portugal a encore été démontré - s'il le fallait - lors de la victoire face à la Suisse, en 1/8 de finale de la Coupe du monde 2022 ».

Notons que Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, n’a également pas apprécié la mise à l’écart du joueur. « Félicitations Portugal ! Pendant que les 11 joueurs chantaient l'hymne, tous les objectifs étaient braqués en toi. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les supporters n’ont cessé de te réclamer et de crier ton nom. J'espère que Dieu et ton cher ami Fernando continueront à nous tenir la main et nous faire vibrer une nuit de plus » avait-elle écrit sur le réseau social Instagram.