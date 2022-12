Cinq ans après le décès de ses parents, un enfant annonce une récompense de 35 millions de dollars à tous ceux qui pourraient aider à identifier l’auteur du meurtre. Il s’agit en effet de Jonathon Sherman, fils des milliardaires canadiens Barry et Honey Sherman retrouvés morts chez eux dans le manoir du couple à Toronto le 15 décembre 2017. Il a fait l’annonce à la faveur d’un entretien qu’il a accordé à CBC News du Canada. Pour lui, sa douleur qu’il ressent depuis plusieurs années déjà ne calmera qu’après l’arrestation des auteurs du crime.

« Cette semaine marque le cinquième anniversaire du meurtre de mes parents dans leur maison. Depuis lors, chaque jour a été un cauchemar. J'ai été submergé par la douleur, la perte et le chagrin et ces sentiments ne font que s'aggraver continuellement », a-t-il expliqué. « J'espère que le jour où j'effectuerai ce paiement, car il permettra enfin la guérison. », a-t-il ajouté. Rappelons qu’au début de l’affaire, certaines thèses ont fait état d’un possible cas de suicide.

Les révélations de l'autopsie

Peu après, la réalisation de l’autopsie a permis de savoir que les deux victimes sont décédées après avoir été étranglées. Selon les confidences du sergent-détective Susan Gomes, les circonstances du drame n’ont jamais été élucidées. Plusieurs hypothèses avaient été émises. Il s’agit du double suicide, le meurtre / suicide ou le double homicide. Rappelons que les victimes sont toutes des septuagénaires. L’homme était le fondateur du géant canadien des médicaments génériques Apotex et sa femme philanthrope – l'un des couples les plus riches du Canada.