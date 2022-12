La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ne veut pas mêler le football à la politique. Donc les messages politiques pendant la Coupe du Monde ne sont pas acceptés sauf si c'est l'organisation elle-même qui en décide. Les sept sélections européennes qui avaient pris l'initiative de porter un brassard arc-en-ciel "One Love" en faveur de l'inclusion et contre les discriminations ont vite renoncé sous la menace de l'instance faîtière du football mondial. Elle menaçait de punir les joueurs d'un carton jaune. Les demandes supposées d'autres pays de porter un brassard contre l'islamophobie auraient également été rejetées. La FIFA se serait aussi opposée à une initiative du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nous avons pensé que la FIFA voulait utiliser sa plateforme pour le plus grand bien"

En effet, le dirigeant a demandé à l'institution dirigée par Gianni Infantino, la permission de diffuser un message de paix avant la grande finale de la Coupe du Monde dimanche prochain. Selon CNN, la FIFA aurait rejeté la demande. Mais les discussions se poursuivent pour trouver une solution, assure tout de même la chaîne d'informations américaine. Le président ukrainien devait apparaître sur les écrans géants du stade dans la soirée du 18 décembre 2022 pour délivrer son message de paix au monde entier. C'était en tout cas, l'idée. Mais la FIFA aurait donc dit non. "Nous avons pensé que la FIFA voulait utiliser sa plateforme pour le plus grand bien", a indiqué une source à CNN.

Le président Ukrainien cherche toujours à attirer l'attention du monde entier sur la campagne militaire russe dans son pays. Et pour y parvenir il n'hésite pas à profiter des évènements planétaires. En mai dernier il avait déjà passé un message au festival de Cannes. Une allocution marquée de sens et de références cinématographiques. ""Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet (...) Nous allons continuer de nous battre, nous n'avons pas d'autre choix (...) Je suis persuadé que le 'dictateur' va perdre" avait-il lancé au public, depuis un écran géant. Zelensky est humoriste, acteur et scénariste de profession.