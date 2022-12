Le président Yoweri Museveni dirige l’Ouganda depuis 36 ans. A quatre ans des prochaines élections présidentielles prévues pour 2026, une association de médecins du pays le supplie de briguer un autre mandat pour la 7e fois. Ce comportement a suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Ce qui a amené d’autres responsables de l’association à donner des explications. Depuis cette demande, l’autorité N°1 du pays du haut de ses 78 ans, ne s’est pas encore prononcée.

En effet, selon la presse locale, c’est lors d’un symposium organisé dans la capitale du pays que les médecins adhérents du groupe Uganda Medical Association (UMA) ont fait leur demande par anticipation alors que les élections sont attendues dans quatre ans. A travers son discours, le premier responsable de l’association Samuel Odongo Oledo a d’abord remercié le président Museveni pour l’amélioration du système sanitaire.

Il va par la suite demander à ses membres de s’agenouiller avant d’implorer le président Museveni de déposer sa candidature pour devenir à nouveau président. Critiquant ce comportement, ceux qui ont fait connaître leurs avis ont soutenu que l’UMA œuvre au service des politiciens. D’après eux, cette réaction de l’UMA est inappropriée.

Une réaction personnelle

Pour donner des explications, Edith Nakku-Jolabala, vice-présidente de l’UMA de même que son secrétaire général, Herbert Luswala ont témoigné de leur désaccord. D’après eux, leur président a agi pour son propre compte et a rejeté l’avis de tous les membres avant d’agir ainsi. Allant jusqu’à demander sa démission, ses responsables ont fait savoir que l’UMA ne contribue pas aux activités politiques et est non partisane.