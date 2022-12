La première dame nigériane a finalement lâché l’affaire. Aisha Buhari a retiré sa plainte déposée contre le jeune étudiant Aminu Mohammed. Le jeune homme avait été poursuivi pour avoir fait une publication invectivant la compagne du président nigérian. L’information relative au retrait de la plainte a été rendue publique par l’avocat du mis en cause. Le conseil du jeune homme qui était à la Haute Cour du territoire de la capitale fédérale le vendredi 2 décembre a noté que, l'épouse du président avait retiré l'affaire suite à l'intervention de plusieurs Nigérians.

Le jeune homme avait quelques mois plus tôt publié sur le réseau social de l’oiseau bleu un message indiquant que la femme du président avait grossi après avoir dépensé l’argent des pauvres. « Mama est devenue grosse en mangeant l'argent des pauvres », avait publié l’étudiant. La publication avait été faite en juin 2022 alors que le jeune homme a été mis aux arrêts en novembre. L’arrestation avait été critiquée assez ouvertement dans l’opinion publique nigériane.

Intervention des ONG

Nombreuses sont les organisations de défenses des Droits de l’Homme qui ont condamné l’affaire et ont appelé à la libération du jeune homme. Parmi elles, figure Amnesty International, qui le dimanche 27 novembre 2022, a exhorté les autorités à mettre fin à cette « détention illégale et s'assurent que tous les soupçons de torture et d'autres abus contre lui soient jugés ». Rappelons que cette affaire intervient dans un contexte où le réseau social de l’oiseau bleu avait été suspendu dans le pays suite à une censure dont a fait l’objet une publication du président nigérian.