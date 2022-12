Un chinois a trouvé la mort dans une attaque armée le mardi 21 décembre 2022 dans l'Etat de Zamfara au Nigéria, le géant de l'Afrique de l'Ouest. Il était dans un convoi escorté par la police lors de l'évaluation d'un projet dans la zone de Maradun lorsque leur convoi a été attaqué par des individus armés. Le chinois qui n'était pas seul à bord du véhicule a été atteint par des balles. La police a annoncé qu'une traque contre les hommes armés a été lancée. "Le commissaire de police, CP Kolo Yusuf psc, compatit avec les familles des défunts et assure qu'un effort est en cours pour arrêter les auteurs de l'acte ignoble afin de faire face à la pleine colère de la loi", a annoncé la police.

C'est une énième attaque armée au Nigéria. Un convoi de ressortissants chinois qui était escorté par les forces de l'ordre a été ciblé par des tirs. Le convoi se trouvait dans la zone de Maradun dans le cadre de l'évaluation d'un projet du gouvernement. Deux chinois ont été blessés pendant l'attaque. Après son adminssion dans un centre sanitaire, la mort de l'un d'entre eux FAN YU Male, a été annoncée. L'attaque a été confirmée par le chef de la police, le SP Mohammed Shehu qui confie qu'une riposte a été engagée par ses agents.

«Le 21 décembre 2022, environ onze (11) "terroristes" bandits ont été neutralisés, d'autres ont fui avec d'éventuelles blessures par balle, et deux (2) fusils AK 47 et des coutelas appartenant aux terroristes ont été récupérés par les agents tactiques de la police en collaboration avec le justicier. qui ont répondu à un appel de détresse concernant l'embuscade tendue par un grand nombre de bandits à bord du véhicule Hilux transportant deux (2) nationaux chinois et leur escorte de police, alors qu'ils étaient en route pour évaluer un projet en cours dans le gouvernement local de Maradun de l'État », a-t-il a déclaré. Les blessés sont conduits d'urgence au centre médical fédéral de Gusau et pris en charge.