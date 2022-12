La Guinée devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025, mais la Confédération africaine de Football avait estimé qu'elle n'était pas prête. Selon son président Patrice Motsepe, "les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir la Can en 2025" dans ce pays. L'organisation de la compétition a donc été retirée à la Guinée. Depuis, le Maroc a annoncé sa candidature pour abriter la compétition reine du sport roi en Afrique. L'Algérie aussi est dans la course. Le porte-parole de la Fédération Algérienne de Football a déposé la candidature du pays ce vendredi et il a remarqué que le Bénin et le Nigéria étaient aussi en lice.

Un seul stade aux normes internationales pour le moment

« Je suis actuellement au Caire et je viens de déposer officiellement le dossier de candidature de l'Algérie pour la CAN 2025. Le Bénin et le Nigéria ont déposé un dossier commun en plus du dossier marocain » a déclaré Salah Bey Aboud au micro de la chaîne III de la radio algérienne. Le Bénin a actuellement un seul stade aux normes internationales. Il s'agit du stade du l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le 19 décembre 2021, le porte-parole du gouvernement disait sur la radio nationale que le Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et celui de Parakou seront reconstruits et mis aux normes internationales. Reste à savoir si le pays pourra réaliser ces travaux avant 2025. La Caf exige souvent 6 stades aux normes internationales. Si le Bénin réussit à reconstruire les stades de Porto-Novo et de Parakou, il pourrait organiser la compétition avec le Nigéria.

La Caf va prendre sa décision en février 2023

Le géant voisin de l'Est n'aura qu'à fournir également trois stades. Mais ce n'est un secret pour personne que l'organisation d'une compétition comme la Can n'est pas qu'une simple question d'infrastructures. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, et surtout la solidité des dossiers. L'Algérie à elle seule possède 8 stades aux normes internationales. Le Maroc est tout aussi bien équipé. Les deux pays d'Afrique de l'Ouest font-ils vraiment le poids? La Confédération africaine de football (Caf) va mener ses visites d'inspection dans les pays candidats entre le 05 et le 25 janvier 2023. Elle désignera le pays ou les pays organisateurs le mois suivant, c'est à dire le 10 février 2023.