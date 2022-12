L’administration américaine est persuadée que le processus d’adhésion formelle de la Suède et de la Finlande à l’Alliance atlantique s’achèvera dans un futur proche. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue des pourparlers avec ses homologues suédois et finlandais. Les deux pays "sont prêts à devenir alliés de l’Otan. Leurs militaires ont servi épaule contre épaule avec les forces des États-Unis et de l’Alliance au Kosovo, en Afghanistan, en Irak et en Libye", a souligné le chef de la diplomatie américaine selon Tass.

Selon lui, les forces armées finlandaises et suédoises "coopèrent sans problème" avec les troupes de l’Otan. "Je suis persuadé qu’elles entreront officiellement dans les rangs des membres de l’Otan dans un futur très proche après le sommet de l’Otan à Madrid [qui s’est tenu en juin dernier]. Les deux États ont fait des démarches concrètes importantes afin de remplir leurs obligations, y compris en lien avec les préoccupations en matière de sécurité de la part de notre allié, la Turquie", a poursuivi M. Blinken.

Ankara a abordé des questions essentielles, a-t-il reconnu. Les parties avancent "dans le règlement de ces points inquiétants". Le 18 mai, la Suède et la Finlande ont déposé leurs demandes d’adhésion à l’Otan. Le processus a toutefois été bloqué par la Turquie qui a exigé de ces deux pays de déclarer terroristes les organisations kurdes, de livrer des personnes accusées de terrorisme ou de participation à la tentative de coup d’État en 2016 et de lever l’interdiction de livraison d’armes à Ankara.