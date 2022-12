Deux inspecteurs de police officiant en Belgique viennent d’être condamnés à 12 mois de prison. En effet, il leur est reproché d’avoir tenu tous deux en même temps en 2019, une relation sexuelle avec une étudiante venue pour un job dans leur unité et d’avoir enregistré l’acte à son insu. Ils ont ensuite montré les images prises au moment de la partouze à d’autres collègues. Revenue dans le même commissariat deux ans plus tard pour un stage de police, elle a appris les faits et a décidé de porter plainte contre les deux policiers. A l’issue de leur procès, ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits de voyeurisme.

Selon les faits rapportés par RTL INFO, lorsque la jeune femme a déposé sa plainte en 2021, le chef de police du commissariat en question a décidé de mener une enquête pour vérifier les faits. Mais la procédure va devenir complexe à cause du refus des policiers qui ont tous nié d’avoir visionné de telles images. Pour sa part, la jeune femme reconnaît avoir consenti à la partouze dans une chambre d’hôtel mais soutient qu’elle n’a jamais consenti à l’enregistrement. Quant aux deux policiers mis en cause, pour se défendre, ils ont expliqué à leurs avocats avoir supposé que la jeune femme ne s’y opposerait pas. Ils vont ensuite appuyer leur propos en disant que rien ne prouve que les images diffusées viennent d’eux. Les avocats vont alors requérir l’acquittement.

Un dédommagement moral

Par ailleurs, les faits étant bien palpables, ils ont été condamnés à 1 an de prison dont six avec sursis. Quant à la plaignante, après réclamation, le tribunal lui a accordé un dédommagement moral de 2750 €. Pour ce qui en est de la zone de police, elle a reçu un montant de 1000€ pour le dommage de réputation causé et autres couvertures. Il faut dire que la policière stagiaire s’en est allée de cette zone pour servir ailleurs.