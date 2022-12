P-Square, le groupe de musique nigérian n'est plus à présenter. Peter et Paul Okoye, sont devenus il y a quelques années de cela des superstars internationales du showbiz. Ils ont collaboré avec des pointures de la scène mondiale comme Akon, Rick Ross ou encore Neyo. Sur le plan privé, les frères ont connu des hauts et des bas. Peter est marié à Lola Omotayo-Okoye depuis 2013 et deux enfants sont nés du fruit de cette union à savoir Cameron et Aliona Okoye.

Paul Okoye plus connu sous le nom de Rudeboy a eu diverses aventures, mais il n'a jamais vraiment réussi à se caser avec une partenaire. Actuellement, il chemine aux côtés de la sublime Ivy Ifeoma. Quand la relation fut révélée au grand public, des internautes ont émis des critiques parfois acerbes à l'encontre de l'instagrameuse nigériane.

Sur le réseau social rose, la nouvelle copine de Rudeboy a adressé un petit message à ses détracteurs. Dans un Instastory, la jeune femme livrera ceci : "Des âmes amères planent sur la terre, mais c'est entre toi et ton Dieu". En langage simple, Ivy Ifeoma laisse entendre qu'elle n'a que faire des critiques.

Vu son tempérament, il est fort à parier que la jeune femme continue d'adresser régulièrement des piques sur Instagram. Ifeoma sera-t-elle celle qui va réussir à caser Paul Okoye définitivement ? Le temps nous édifiera. La jeune femme a des arguments à faire valoir et elle les mettra en pratique pour renforcer sa relation avec le membre du groupe P-Square.