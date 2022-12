De nouveaux éléments sont révélés dans les accusations sur le marabout de Paul Pogba. Des notes ont été découvertes dans le téléphone d'un suspect mis en examen dans cette affaire de Paul Pogba. Dans ces messages qui remontent à 2019, Mamadou M. dit "Mam's", proche de Pogba a affirmé que ce dernier a remis de l'argent à son marabout pour agir contre Kylian Mbappé. Des révélations accablent davantage Paul Pogba et son marabout dans les accusations de maraboutage contre Kylian Mbappé.

Les enquêteurs en charge de l'affaire ont réussi à détenir des échanges téléphoniques entre Paul Pogba et l'un des suspects qui est un proche du joueur. Il s'agit de messages échangés en 2019. Dans l'échange révélé, Mamadou reproche à Paul Pogba d'avoir remis une grosse sommes d'argent à son marabout surnommé "Grande". «Moi, j’ai toutes les photos de l’argent que tu m’as donné pour donner à Grande (…) J’ai tout calculé, c’est une dinguerie», avait-il déclaré dans un audio.

D'autres messages renseignent sur la mission voulue par Pogba en donnant cette somme à son marabout. Selon ce qu'ils rapportent, le nommé "Grande" devrait agir pour empêcher l'attaquant du PSG Kylian Mbappé de marquer lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2019 contre Manchester United où évolue le milieu français. Le match a été remporté par l'équipe mancunien sur le score de 3-1 au Parc des Princes et Mbappé est resté curieusement muet au cours de ce match.

Paul Pogba est visé par une enquête après les déclarations de son frère aîné Mathias qui révèlent qu'il a fait recours à un marabout contre son coéquipier en sélection. Celui-ci a fait ces affirmations après qu'il ait été arrêté avec d'autres suspects qui ont séquestré le joueur dans un appartement de Montévrain le 19 mars 2022. Ces hommes lui avaient réclamé 13 millions d'euros pour une protection. Mamadou affirme effectivement qu'il y a des contacts entre Paul et son marabout. «Auparavant, il faisait déjà appel à lui sans que je le sache. Il m’a dit, c’était son oncle, je lui ramenais des sommes d’argent énormes, une voire deux par mois, somme qui pouvait aller jusqu’à 80 000 euros. Avec le temps, vu que je le voyais souvent, il a commencé à me dire la vérité sur ce qu’il faisait, de la magie noire, tout ça avec l’accord de Paul (…). J’en ai parlé avec Paul qui m’a dit : non, non, il fait juste des sadaqas », a-t-il avoué.