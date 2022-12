L'information fait le tour de la toile depuis quelques heures. Un vol devant relié la Pologne au Royaume-Uni a été détourné après la découverte d'une "possible bombe" dans l'avion. C'est à Prague que l'avion qui devant atterrir un peu plus d'une heure après à Bristol s'est posé. Très rapidement l'aéroport de Prague a posté un message sur sa page Twitter. "Il a été signalé une possible bombe à bord d'un avion" a écrit l'aéroport de Prague sur son compte Twitter. "Toutes les actions visant à assurer la sécurité des passagers et de l'ensemble du trafic aérien sont actuellement menées par la police de la République tchèque", précise l'aéroport.

Plus de peur que de mal. Après la découverte "possible bombe" dans un avion qui a quitté Cracovie en Pologne et qui devait atterrir à Bristol au Royaume-Uni a été détourné vers Prague, en République Tchèque. Très rapidement, une équipe d'expert a pris les choses en main pour faire les vérifications nécessaires. Après les inspections, l'aéroport de Prague a donné des nouvelles. Selon des médias qui rapportent l'information,les responsables de cet aéroport ont affirmé qu '"aucun objet dangereux n'a été trouvé dans l'avion après l'inspection pyrotechnique"