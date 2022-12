Le président américain Joe Biden juge qu’un pays africain doit avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU en cas de sa réformation. C’est ce qu’a déclaré lundi à un point de presse le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan. Selon ses informations, pendant le prochain sommet États-Unis-Afrique qui se déroulera à Washington, Joe Biden proposera plusieurs initiatives pour l’Afrique. "Le président compte souligner son attachement à la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU et notamment son soutien au projet d’accorder un siège permanent au sein du Conseil à un pays africain", a fait savoir Jake Sullivan relayé par Tass.

Cette idée a déjà été, à plusieurs reprises évoquée par des dirigeants africains dont le président sénégalais Macky Sall. Plus récemment, un ministre kényan a même abondé dans le même sens. Avec "plus de 60 ans d’indépendance de la plupart des pays africains et leur adhésion à l’ONU et compte tenu du fait que les questions africaines constituent plus de 70% de l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU, les pays africains ont le droit de disposer d’un siège permanent dans cette importante instance" avait déclaré le ministre kenyan des Affaires étrangères, Alfred Mutua