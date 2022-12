Pour les dirigeants russes, la guerre entre leur pays et les États-Unis dure depuis plusieurs années. Selon une déclaration du ministre russe des Affaires étrangères lors d’une interview qu’il a accordée à Channel One, la situation remonte en 2014 où les États-Unis auraient soutenu avec l’Europe le départ de Viktor Ianoukovitch de la présidence ukrainienne. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a également fait savoir que la situation a connu une autre tournure suite au non-respect des accords de Minsk. Il estime que ces accords ne seront appliqués par personne.

"Guerre indirecte"

Rappelons que ces accusations interviennent alors que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov avait déjà noté que les États-Unis profitaient de la situation en Ukraine pour livrer une guerre à la Russie. Il a fait ces commentaires après la visite qu’a effectuée le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Pour l’officiel russe, il s’agit juste du signe d’une « guerre indirecte » en Ukraine contre la Russie.

La visite de Zelensky

« Jusqu’à présent, nous notons avec regret que le président américain Joe Biden et le président Zelensky n’ont rien dit qui puisse être considéré comme une intention possible d’écouter les préoccupations russes », avait-il déclaré. Ce fut également une occasion pour lui de donner son opinion sur les armes qui ont été promises à l’homme fort de Kiev suite à cette visite aux États-Unis. « L’envoi du système Patriot en Ukraine ne contribuera pas à un règlement rapide du conflit et ne nous empêchera pas d’atteindre les objectifs de l’opération militaire », a-t-il poursuivi.