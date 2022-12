Voilà plus d'un an maintenant que les talibans sont à la tête de l'Afghanistan. Le groupe d'obédience islamique a mis en place un certain nombre de règles afin de respecter scrupuleusement la charia. Plusieurs de ces mesures restreignent les droits de la gent féminine. Après avoir pris Kaboul, les talibans ont durci les conditions d'accès à l'université aux jeunes filles.

Ces dernières n'avaient pas le droit d'étudier dans la même salle que les étudiants garçons et elles devaient être accompagnés par un membre masculin de leur famille pour accéder au temple du savoir. Quelques mois plus tard, les talibans sont passés à la vitesse supérieure. En effet, tout récemment, le gouvernement des talibans a indiqué que les femmes n'auront plus le droit d'aller à l'Université.

Cette annonce a eu l'effet d'un coup de massue pour de nombreuses jeunes étudiantes qui étaient prêtes à respecter toutes les consignes des talibans dans le but de pouvoir continuer leur cursus universitaire. Après l'éducation, les talibans vont interdirent aux femmes de pratiquer le sport. Pour les responsables afghans, le sport n'apporte rien à la femme.

De nombreuses jeunes femmes vont se retrouver dans une situation difficile, car nombreuses d'entre elles pratiquent le sport comme loisirs. Certaines d'entre elles sont même des références internationales dans des disciplines sportives. "L'islam et l'émirat islamique n'autorisent pas les femmes à jouer au cricket. Les filles n'ont pas besoin de sport" dira un responsable taliban au cours d'un entretien médiatique. Les talibans seront-ils prêts à faire certaines concessions ? Rien est sûr pour l'instant