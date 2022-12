Face à l'offensive ukrainienne dans les régions occupées par la Russie, les soldats de Moscou ont dû battre en retraite dans certaines zones du pays. Si certains évoquent une défaite russe, le pays de Vladimir Poutine ne veut pas se laisser abattre, et a changé de stratégie en bombardant les cibles civiles notamment d'énergie. La Russie a désormais pour mission de "se préserver", et préserver son peuple, y compris ceux des nouveaux territoires du Donbass, a déclaré jeudi l’ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev, lors d'une réunion avec des volontaires et donateurs qui participent à l’œuvre humanitaire du parti Russie unie.

"Le monde a changé et notre pays est confronté à une tâche colossale: se préserver soi-même dans le vrai sens du terme. Ce n'est pas de l’utopie. Notre tâche est de préserver le pays et de préserver nos citoyens, y compris ceux qui sont devenus citoyens de la Fédération de Russie", a déclaré l'homme politique. L’ex-président russe a souligné que "si nous ne le faisons pas, notre avenir ne sera pas enviable". "Ils ne se contenteront pas de s'essuyer les pieds [sur nous], ils nous mettront en pièces", a ajouté M. Medvedev. Selon lui, les adversaires de la Russie "n'hésitent pas à communiquer sur ce qu'ils essaient de réaliser". "Et nous n'avons aucune honte à avoir. Nous défendons notre terre, nous défendons notre peuple", a-t-il martelé.

Pour rappel, les soldats russes se sont butés à la détermination des ukrainiens soutenus à coup de milliards de dollars de matériels militaires par les occidentaux avec, largement en tête, les américains. Pour l'Ukraine, si négociation il doit y avoir, cela doit se faire sur la base du retour des territoires conquis par la Russie dans le giron de Kiev; ce que la Russie se refuse à faire pour le moment.