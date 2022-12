La situation dans les territoires annexés par la Russie en Ukraine est «extrêmement difficile ». C’est du moins la déclaration qui a été faite par le président russe Vladimir Poutine lors de la célébration de la fête « professionnelle » ce mardi 20 décembre des employés des services de sécurité (FSB), du renseignement extérieur (SVR) et de protection des hauts responsables (FSO). L’homme fort du Kremlin a notamment évoqué principalement la situation dans les régions dans les Républiques de Donetsk et Lougansk et dans les régions de Kherson et Zapporijjia.

"Réprimer les agissements des services secrets étrangers"

« Les gens qui vivent dans ces régions, les citoyens russes comptent sur vous et votre protection. Et votre devoir est de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour assurer leur sécurité et le respect de leurs droits et libertés », a précisé le président russe. « Il est nécessaire de sévèrement réprimer les agissements des services secrets étrangers et d'efficacement identifier les traîtres, les espions et les saboteurs », a réaffirmé Vladimir Poutine au cours de cette déclaration qu’il a faite. Rappelons que les forces russes continuent d’avancer sur le terrain.

Les Ukrainiens brûlent leurs meubles pour rester au chaud

D’une manière générale en Ukraine, la situation est assez alarmante suite aux dernières frappes russes ayant eu pour cible les installations électriques. Par cette période de grand froid, les populations sont privées d’électricité et soumises à des conditions difficiles. Les médias rapportent notamment que, les Ukrainiens brûlent leurs meubles pour essayer de rester au chaud. Dans ce contexte, des mercenaires du groupe Wagner se préparent pour prendre d’assaut la ville de Bakhmout.