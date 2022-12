Alors que la guerre en Ukraine se poursuit plus de huit mois après son démarrage en Février dernier, le président Poutine a pris la parole pour porter de graves accusations contre l'Occident. En conflit contre l'Occident depuis plusieurs années et avec la détérioration des relations depuis que l'offensive a été lancée en Ukraine, la Russie de Poutine subit de multiples sanctions prises pour contraindre les autorités à reculer. Mais cela ne dissuade pas la Russie qui poursuit son offensive. Ce vendredi, le numéro un russe a accusé l'Occident de se servir de l'Ukraine comme "bélier", comme "chair à canon" contre son pays.

Ce vendredi, le président russe Vladimir Poutine a une nouvelle fois accusé l'Occident d'avoir exploité les ressources de l'Ukraine et transformé le pays de Zelensky en "colonie". Il a également accusé les USA et leurs alliés d'utiliser "la force" pour détruire "l'architecture de stabilité stratégique" mis en place depuis plusieurs années. "Pendant une période de plusieurs années, l'Occident a exploité ses ressources, encouragé le génocide et la terreur dans le Donbas, et transformé le pays en colonie tout en utilisant le peuple ukrainien comme chair à canon, comme bélier contre la Russie", a-t-il déclaré.

Le numéro un russe Vladimir Poutine poursuit sa déclaration en affirmant que l'Occident continue "de s'étendre de manière agressive à travers la géographie de l'OTAN dans le but de s'étendre". Et le patron du Kremlin de dévoiler de son point de vue la stratégie de l'Occident pour "bloquer tout modèle de développement alternatif". "Pour tenter de contenir et de bloquer tout modèle de développement alternatif, ils ont recours à l'économie illégale et aux sanctions commerciales, ainsi qu'à l'utilisation de technologies telles que les révolutions de couleur pour changer les gouvernements et fomenter des conflits armés", martèle le numéro un russe.

Vladimir Poutine n'a pas manqué de dénoncer des "provocations scandaleuses" de l'Occident et l'a accusé d'être responsable de la situation actuelle en Ukraine. "Par des provocations scandaleuses, ils augmentent le niveau de tension et de confrontation dans différentes régions du monde", lance le président russe Vladimir Poutine pendant sa déclaration à charge contre l'Occident. A en croire l'homme fort russe c'est pour cela qu'"aujourd'hui, nous pouvons en voir les conséquences en Ukraine".