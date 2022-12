Dans le cadre de la préparation des Ecureuils juniors du Bénin pour la Coupe d’Afrique des Nations (Can) juniors qui aura lieu en Egypte du 19 février au 11 mars 2023, les Ecureuils U20 du Bénin seront en regroupement à partir de ce lundi 19 décembre jusqu’au 31 décembre 2022. A cet effet, le sélectionneur des juniors, Mathias Déguénon a convoqué 26 joueurs pour le stage de préparation. Parmi ces 26 joueurs convoqués, on note la présence de sept nouveaux joueurs et le retour de deux anciens qui sont Samson Gouakinou et Fèmi Monladé. Dans le rang de ces nouveaux joueurs, il y a l’arrivée de Djankpata Halid en provenance de Everton en Angleterre et six joueurs du championnat national.