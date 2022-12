Michelle Obama, l'ex-première dame des États-Unis s'est récemment lâché sur sa vie de couple. Elle raconte sur le plateau de Revolt les péripéties de sa relation avec l'ancien président américain Barack Obama pendant le temps de sa carrière politique. Elle affirme qu'elle ne pouvait plus le supporter pendant cette période. Elle en a profité pour prodiguer des conseils sur la vie de couple.

Michelle Obama qui affichait un soutien indéfectible à son mari pendant la présidence de celui-ci révèle la face cachée de leur relation. L'ex-first lady américaine semble n'avoir pas eu de tranquillité pendant cette période. Elle affirme avoir eu sur elle plus de charges du ménage pendant que son mari était occupé à son fonction de président des États-Unis. Elle se retrouvait pour la plupart du temps seule à s'occuper de leurs deux enfants alors à bas âge. « Les enfants sont des terroristes. Ils ont des exigences, ils ne parlent pas, ils ne savent pas communiquer, ils pleurent tous le temps, ils sont irrationnels et égoïstes… Mais vous les aimez plus que tout, vous ne pouvez pas leur en vouloir ! […] Donc vous vous retournez l’un contre l’autre », a-t-elle raconté pour expliquer les raisons des tensions qui pouvaient naître dans le couple.

L'amour entre Michelle et Barack n'a pas toujours été aussi rose comme on l'imaginait. Il y a eu des moments de mésentente. Ils l'ont plus connu lors de cette période de la vie publique du mari, ce qu'elle ne supportait plus. « Le mariage, ce n’est pas du 50/50. Parfois c’est du 70/30, parfois c’est du 60/40… », a-t-elle confié. Elle ne manquait de lever le ton sur son époux. « Oh tu as le temps d’aller jouer au golf ? Comment fais-tu pour être à la salle de sport tout ce temps ? (...) Alors qu’on essaie de construire nos carrières, on commence aussi à s’inquiéter de qui fait quoi [pour les enfants]. », a-t-elle fait savoir

Michelle Obama a profité de la tribune pour prodiguer des conseils de vie de couple. Sans langue de bois, elle a raconté les méandres d'une vie de couple tout en donnant les astuces pour s'en sortir. Elle conseille de travailler sur sa relation. « Il faut connaître son partenaire. Est-ce que vous l’appréciez ? Vous pouvez être énervée contre lui, mais quand vous le regardez vous vous dites je ne suis pas contente mais je te respecte. Je ne suis pas d’accord avec toi, mais tu es toujours une personne gentille et intelligente », a-t-elle confié.