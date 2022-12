C’est la coupe du monde tous les possibles. Quelles étaient les chances que le Japon gagne contre l’Allemagne dans ce mondial ? Toujours plus hautes que celles de voir l’Arabie Saoudite l’emporter contre l’Argentine pour son premier match. Surtout, qui aurait pu dire que le Japon terminerait premier de son groupe, devant l’Espagne, et devant une Allemagne éliminée ? Que le Maroc briserait le rêve de la Belgique en prenant également la tête du groupe F ?

La coupe du monde des petits ?

Samuel Eto’o aura-t-il raison, lui qui voyait une finale Maroc-Cameroun ? Il va sans dire qu’une surprise est encore largement possible. Parce que ces 8èmes de finale voient débarquer de grands oubliés du football mondial :

Le Japon,

Le Maroc,

L’Australie,

Le Sénégal.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, une qualification du Ghana et du Cameroun est encore possible. Qui aurait parié que, potentiellement un tiers des équipes présentes en 8ème de finale seraient non seulement celles-ci, mais même aussi nombreuses ?

Le Maroc peut-il gagner la coupe du monde ?

Oui, et on vous explique pourquoi. Le Maroc est l’équipe en forme de ce mondial. Elle joue bien, elle est dans une très bonne dynamique, elle a confiance. Son parcours à la CAN 2022 l’a montré et Eto’o ne s’y est pas trompé. Si vous vous rappelez bien de cette compétition, le Maroc s’y est imposé en quart de finale, face à une Egypte finaliste, qui n’est même pas parvenue à se qualifier pour le mondial.

Surtout, l’Egypte a tenu en échec le Sénégal lors de cette finale. Cette même équipe qui est aujourd’hui qualifiée pour les huitièmes de finale, juste derrière les Pays-Bas. Le Maroc, c’est aussi une victoire contre le Ghana, également qualifié en 8ème de finale. Il vous en faut plus ? Le Maroc, c’est l’équipe qui a tenu en échec le finaliste de la dernière édition, la Croatie, et effacé la Belgique 2-0. Alors, on parie ?

Le Japon peut-il être champion du monde ?

C’est une équipe que personne n’attendait. Après s’être offerte l’Allemagne puis l’Espagne, le Japon s’offre une qualification exceptionnelle pour les huitièmes de finale. Incroyablement combative, déterminée à gagner quoi qu’il en coûte, les japonais investissent cette coupe du monde d’un esprit Samouraï que l’on n’avait plus vu depuis longtemps sur le rectangle vert.

Le Sénégal champion du monde 2022 ?

Comme pour le Maroc, le Sénégal est une équipe en pleine confiance. Avec le trophée de la CAN 2022 dans les valises, les Sénégalais ont débarqué dans cette coupe du monde 2022 sans faire dans le détail. Bien que les lions se soient inclinés dès le premier match contre les Pays-Bas, 2-0, ils ont dominé le pays organisateur et l’Equateur, au travers de prestations solides. Dans ce mondial, les autres nations ne devront pas oublier qu’elles ont affaire au champion d’Afrique.

Brésil ou Espagne, la victoire d’un favori ?

Brésiliens et Espagnols ont joué leur match de groupe sans tout à fait convaincre. Favoris de par leur état de forme, mais aussi de par leur palmarès, les deux formations sont attendues dans un affrontement de titan lors de cette coupe du monde. Il serait surprenant de voir une autre nation remporter les débats face à l’une de ces formations. Entre le Brésil et l’Espagne, il sera difficile de désigner le vainqueur, tant les qualités sont présentes dans ces équipes. Question paris sportifs, elles forment le placement le moins risqué. Mais, dans cette coupe du monde qui se joue dans un pays improbable, il y a de fortes chances que le titre soit remporté par une nation improbable.