Meghan Markle, l’actrice américaine devenue membre de la famille royale britannique a profité d’une interview au gala Ripple of Hope à New York mardi soir pour revenir sur ses pensées suicidaires. Elle a également abordé la façon dont elle et le prince Harry veulent être «les défenseurs de la guérison». Elle a détaillé ses difficultés face aux pensées suicidaires alors qu'elle était membre de la famille royale. A cet événement qui s’est produit à New York, le couple a accepté le prix «anti-racisme». Accompagnée de son époux, la mère de Archi a fait savoir qu’elle a partagé pour la première fois sa lutte l'année dernière parce qu’elle ne voulait « pas que quiconque se sente seul ».

« Lorsque vous avez traversé tout ce qui est difficile, et tout le monde, en particulier au cours des dernières années avec le verrouillage et le COVID, cette augmentation du nombre de personnes ayant une expérience qu'elles pourraient ne pas exprimer », a-t-elle poursuivi au cours de cet événement. Ce fut une occasion pour elle de rappeler que les gens devraient de temps en temps partager leur expérience pour donner du courage à d’autres personnes.

"Parler de sa propre expérience"

«Nous devons tous, quand nous le pouvons, si nous nous sentons assez courageux, parler honnêtement de votre propre expérience. Cela donne aux autres de l'espace et le courage de faire de même, mais plus que cela, de vraiment se sentir comme si vous n'étiez pas seul, car je pense que c'est souvent ce qui peut être le plus grand obstacle lorsque vous vous sentez ainsi, vous ne voyez pas une sortie. », a-t-elle poursuivi. Rappelons que sa tenue n’est pas passée inaperçue à cette sortie qu’elle a effectuée avec son époux. Elle a porté une audacieuse robe blanche Louis Vuitton à épaules dénudées, avec une fente à la hauteur des cuisses. Ce look, beaucoup d’observateurs estiment qu’il est une provocation pour la cour royale britannique.