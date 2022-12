Les participants à la conférence régionale sur le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) ont adopté des accords, notamment sur le désarmement de plus d’une cinquantaine de groupes rebelles opérant dans l'est du pays, fait savoir le journal kenyan Nation. "Une guerre de 20 ans ne peut pas être résolue en un jour, mais nous devons définir le cadre qui nous mène à la paix. Nous sommes enthousiasmés par le fait que tous les représentants des groupes rebelles présents à Nairobi se soient déclarés prêts à déposer les armes", a déclaré l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, médiateur de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) pour le règlement dans l'est de la RDC.

Cette réunion, qui se tient dans la capitale kenyane dans le cadre du processus de Nairobi s'est ouverte le 28 novembre et est la troisième d’une série. Elle a rassemblé 200 personnes, dont les représentants de 51 groupes rebelles ainsi que les dirigeants de communautés locales, et a adopté un programme d'aide financière tant aux rebelles ayant déposé les armes qu’aux structures de la société civile. Cependant, les représentants de l'un des plus grands groupes rebelles - le Mouvement du 23 mars (M23) - ne sont pas venus à Nairobi. Le processus de Nairobi a été lancé en juin dernier, lorsque les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'EAC ont décidé de dépêcher un contingent de paix dans l'est de la RDC en vue de la stabilisation de la situation et de la cessation des hostilités. Les dirigeants de la RDC ont accepté ce plan à condition d’absence d'unités rwandaises au sein de cette force. Les contingents de paix du Kenya et du Burundi, dotés d’un mandat pour contrer les rebelles du M23, sont déjà arrivés dans le pays.

Le processus de Nairobi se coordonne avec les efforts du président angolais Joao Lourenço, qui, en sa qualité de président de l'organisation régionale Conférence internationale sur la Région des Grands lacs, assure la médiation dans le conflit actuel entre la RDC et le Rwanda. Les rebelles du M23 ont lancé une offensive dans l'est de la RDC en janvier 2021. Fin octobre, ils ont réussi à s’emparer des villes de Kiwanja et de Rutshuru dans la province du Nord-Kivu. Les autorités de la RDC accusent le Rwanda de soutenir les rebelles. Le M23 a vu le jour en 2012 et opère dans l'est de la RDC, dans les zones peuplées par les Banyamulenge (appellation donnée dans la région aux Tutsis). (Tass)