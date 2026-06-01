Mali : la Russie alerte sur un risque de nouvelles attaques après celles du 25 avril

Le risque d’une reprise des violences armées au Mali demeure réel, selon Moscou. Anatoly Bachkine, directeur du département Afrique subsaharienne au ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré ce 1ᵉʳ juin à l’agence TASS que de nouvelles attaques contre les forces russo-maliennes ne peuvent être exclues, malgré les pertes infligées aux groupes armés lors de l’offensive du 25 avril.

Un avertissement russe après une offensive sans précédent

Le 25 avril, des attaques coordonnées ont frappé simultanément plusieurs localités du Mali, dont la périphérie de Bamako et la ville stratégique de Kidal, menées conjointement par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, et les rebelles touareg du Front de libération de l’Azawad (FLA). L’armée malienne et les forces de l’Africa Corps ont riposté : le chef d’état-major des armées, le général Oumar Diarra, a fait état de « plus de 200 terroristes neutralisés ». Le général Assimi Goita a déclaré la situation « totalement sous contrôle dans l’ensemble des localités concernées ». C’est dans ce cadre que Bachkine a livré son évaluation depuis Moscou.

Un regroupement anticipé, un soutien extérieur pointé du doigt

Le diplomate russe doute que les groupes armés disposent encore de la capacité de mener des opérations d’une ampleur comparable. Il juge néanmoins probable une poursuite des offensives : « Les attaques et tentatives d’attaque contre les convois continueront », a-t-il averti, ajoutant que cela « nécessitera le renforcement de la force et d’autres actions de la part du Corps africain et des forces armées maliennes pour atténuer ces menaces ».

Bachkine anticipe par ailleurs une phase de reconstitution des groupes armés. « Tout le monde s’attend à cela. On peut s’attendre à une forme de regroupement », a-t-il déclaré, précisant que le GSIM comme le FLA bénéficieraient d’un « soutien actif de l’extérieur ». La Russie affirme surveiller ces flux : « Nous avons la capacité d’observer ces processus et, je l’espère, de les contrer avec succès et d’être prêts à de telles attaques », a-t-il ajouté.

Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, a péri lors des attaques du 25 avril — sa mort, confirmée le 27 avril par le porte-parole du gouvernement, le général Issa Ousmane Coulibaly, a donné lieu à deux jours de deuil national. L’avertissement russe intervient alors que les FAMa et l’Africa Corps continuent de mener des opérations de sécurisation dans plusieurs localités du pays.