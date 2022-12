Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a échangé le mardi 06 décembre 2022 avec les trois (03) centrales et confédérations syndicales les plus représentatives du Bénin à savoir la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb), la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) et la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) sur la revalorisation des salaires. Réuni en conseil des ministres ce mercredi 07 décembre 2022, le gouvernement a validé certaines grandes parties des décisions sur lesquelles il s’est mis d’accord avec les responsables syndicaux malgré quelques points de désaccords.

Au cours de ce conseil des ministres de ce mercredi 07 décembre 2022, le gouvernement a privilégié les plus modestes par un relèvement indiciaire uniforme pour tous et des sursalaires différenciés. C’est pourquoi, Il est à comprendre que les échelles d’augmentation sont élevées en début de carrière et suivent une logique dégressive vers le milieu et la fin de carrière. Ainsi, le conducteur de véhicules administratifs connaitra une hausse des salaires de 66% . Il devrait constater l’augmentation de son salaire au prochain paiement. Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de revalorisation salariale, cette catégorie d’agents publics obtient 66% d’augmentation net de leur salaire.

Selon les données du conseil des ministres: «l’agent d’entretien des services de santé, selon qu’il est en début, milieu ou fin de carrière, il va connaitre une revalorisation allant de 56 à 32% du revenu actuel net, la sage-femme 51 à 29%, l’infirmier breveté 34 à 22%, le contrôleur d’action sanitaire 27 à 15%, l’inspecteur d’action sanitaire 22 à 11%, le technicien de laboratoire 28 à 16% et le médecin 11 à 10% selon qu’il est hospitalier ou non hospitalier. Aussi dans les mêmes conditions, l’instituteur adjoint aura une augmentation de 49 à 33%, l’instituteur 34 à 12%, l’élève instituteur 34 à 25%, le conseiller pédagogique 16 à 12% et l’inspecteur 12 à 10 %».

Les professeurs adjoints ou certifiés des lycées et collèges de leur côté, vont constater respectivement une augmentation de 25 à 11% et de 22 à 10%. Le conseiller pédagogique du secondaire aura pour sa part 22 à 11% tandis que l’élève professeur certifié constatera un relèvement de 26 à 16%, l’élève professeur adjoint 29% et l’instituteur de l’enseignement technique 31%. Pour le fonctionnaire de police de 2ème et 1ère classes, la revalorisation va de 34 à 23 %, le sous-officier subalterne 23 à 16%, le sous-officier supérieur 18à 12% et l’officier subalterne 21 à 10%. Le militaire du rang, pour sa part, observera une augmentation de 46 à 22%, le sous-officier subalterne 23 à 16% et l’officier subalterne 21 à 10%.

Entrée en vigueur des mesures prises

Concernant les salaires les plus élevés, toutes catégories confondues, ils connaîtront des augmentations de 12 à 3%. Ces mesures, selon le gouvernement, entrent en vigueur dès ce mois de décembre 2022 et représenteront, dès la première année d’application, un effort financier de plus de 60 milliards de FCFA sur la masse salariale. L’Etat a précisé que ces mesures produiront également leurs effets sur les pensions de retraite, y compris pour les retraités actuels qui bénéficieront des implications du relèvement du point indiciaire.

Il a été décidé pour les aspirants au métier d’enseignant, entre autres avantages, de leur accorder désormais 11 mois de rémunération au lieu de 9 actuellement, soit un effort financier supplémentaire annuel de 6,5 milliards de FCFA et de leur donner la possibilité, à terme, de faire carrière comme agents de l’Etat. Par ailleurs, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (Smig) passe désormais de 40 000 FCFA à 52 0000 FCFA, mais ne prend pas effet dès ce mois de décembre 2022. Cette augmentation est prévue pour débuter le 1er janvier 2023. Le gouvernement a saisi l’occasion pour inviter le secteur privé à se pencher favorablement sur la question de revalorisation des salaires de ses employés.