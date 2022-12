En début de semaine, le président Patrice Talon et son gouvernement ont rencontré les responsables syndicaux. La séance a porté sur la revalorisation des salaires, une promesse faite par le numéro 1 béninois aux travailleurs depuis décembre 2021. Promesse désormais tenue puisque les salaires ont effectivement été revalorisés. Il y a eu une augmentation de 3% du point indiciaire et des sursalaires différenciés privilégiant les travailleurs modestes. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a lâché un grand "Bravo au gouvernement du Président Talon". En effet, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'ex-chef d'Etat a salué l'initiative du gouvernement.

"Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur"

"Nous avons suivi avec un grand intérêt le discours sur l'état de la nation du Chef de l'État devant le parlement le 08 décembre 2022. A cette occasion, il a été annoncé de nombreux avantages en faveur des travailleurs, en l'occurrence les fonctionnaires, en cette période de fin d'année dans un contexte de vie chère." Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur" disait Beaumarchais dans « Le mariage de Figaro ». En attendant les réactions des responsables des organisations de travailleurs qui m'avaient interpelé à plusieurs reprises sur leurs combats, nous saluons l'initiative du gouvernement" a écrit Nicéphore Soglo. Il invite l'exécutif à élargir ces mesures sociales notamment à l'endroit des étudiants, des retraités, des paysans , des ouvriers et de toutes les autres couches de la population.

"L'action publique se doit d'être au service du plus grand nombre" conseille Nicéphore Soglo. Il reconnait néanmoins que ce qui est annoncé prend en compte une couche non moins importante de la nation. Cette revalorisation salariale intervient à quelques semaines des élections législatives. Ce qui fait dire à certains observateurs qu'elle n'est pas si anodine. En tout cas, le ministre d'Etat chargé du développement et de la coordination gouvernement a été déjà fait savoir que c'est une coïncidence. "Une coïncidence heureuse" tout de même selon Bio Tchané.