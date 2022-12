Les followers d’une influenceuse sont en effervescence en ce moment. Il s’agit de Risa Hirako, une femme mannequin japonaise qui a décidé de révéler son âge sur la toile. Elle a 51 ans annonce-t-elle. En effet, visiblement, la jeune femme fait beaucoup moins que son âge et cette révélation a laissé ses fans bouche bée. Ils ont été à la fois étonnés et dans l’admiration. Si les uns ont déclaré que ce n’était pas possible à cause de son apparence, d’autres ont félicité l’influenceuse pour la façon dont elle s’entretient puis lui ont demandé de leur révéler les soins quotidiens qu’elle accorde à sa peau.

Répondant à ses followers, Risa Hirako, va expliquer que cela dépend d’un mode de vie sain. D’après elle, il est important de se nourrir en privilégiant les repas biologiques sains à cause des avantages qu’ils contiennent. Elle conseille également de garder sa peau hydratée sur 24 heures et de maintenir sa jeunesse en sortant régulièrement pour profiter sans se lasser des bienfaits de la nature.

Un régime sain

Selon la presse, elle semble bien pratiquer ses conseils puisqu’elle publie souvent ses photos sur Instagram. Très souvent, pour ce qui en est de son régime quotidien, elle consomme surtout de l’avocat et des pains grillés. La femme mannequin priorise également les smoothies aux fruits ainsi que du thé vert. De même, elle protège sa peau des rayons nocifs du soleil en portant des vêtements de protection et un chapeau quand elle est sort de chez elle. Un mode de vie qu’elle exhorte ses fans à imiter pour un look anti-âge. Pour le moment, les commentaires continuent d'affluer sur son âge et l’influenceuse continue de récolter des followers.