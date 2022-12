La coopération militaire entre la Russie et l'Iran dérange en occident. Les États-Unis l'ont clairement affiché de par leur déclaration ces derniers jours. Ils essaient de mobiliser la communauté internationale pour amener l'Iran à revoir sa collaboration avec la Russie. Les États-Unis réagissent une nouvelle fois à la coopération militaire qui existe entre la Russie et l'Iran. Les deux alliés se sont rendus des services dans différents domaines. Les USA ont affirmé que la Russie a obtenu des drones de son allié pour sa guerre en Ukraine et en retour, elle apporte un soutien militaire à l'Iran.

Washington a annoncé la semaine dernière être inquiet du « niveau sans précédent de soutien militaire et technique » de la Russie à l’Iran. Le porte-parole du conseil national de sécurité de Joe Biden, John Kirby a affirmé que le soutien de Moscou porte sur des équipements sophistiqués, des hélicoptères, des systèmes de défense antiaérienne et des avions de combat. Le service de renseignement américain de son côté a confié avoir observé des pilotes iraniens qui auraient commencé à s’entraîner en Russie sur des Soukhoï SU-35. Washington essaie donc de mobiliser la communauté internationale afin d'amener l'Iran à revoir sa politique avec la Russie.

Les relations entre États-Unis et l'Iran se dégradent davantage au fil du temps. Les deux pays n'étaient pas déjà alliés mais ces derniers temps, ils se livrent à une escalade inquiétante. Les États-Unis apportent ouvertement leur soutien aux manifestants à Téhéran qui se soulèvent pour réclamer plus de liberté. L’Iran de son côté continue de collaborer avec Moscou et développe une bonne coopération avec Vladimir Poutine malgré son appel à la paix dans la guerre en Ukraine