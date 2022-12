Depuis le rapprochement entre la Russie et l'Iran, Israël, d'habitude neutre dans les affaires russes semble avoir adopté une autre posture. Le pays a notamment révélé les détails sur les livraisons de drones. Selon le site d'informations Axios, l’État hébreu a commencé à fournir à la fin du mois d'octobre à plusieurs chancelleries occidentales des renseignements sur les ventes d'armes iraniennes au Kremlin (Lire ici). Mais le pays évite de faire des critiques ouvertes pour ne pas frustrer la Russie avec qui il doit composer en Syrie.

Mais les divisions ne font que commencer. Selon Tass, la Russie a condamné les attaques aériennes de l’armée de l’air israélienne contre le territoire syrien. C'est ce qu'a déclaré mercredi le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, s'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. Pour rappel, Israël mène des incursions sur le sol syrien pour s'en prendre aux installations iraniennes et stopper des manoeuvres qu'il juge menaçantes pour son territoire. La situation dans le nord de la Syrie est préoccupante, a noté le diplomate russe en rappelant que les opérations militaires dans les provinces telles que Racca, Alep et Hassaké avaient causé la mort de civils, y compris de journalistes, et les dégâts à l’infrastructure.